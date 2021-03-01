Власники малого бізнесу просять владу послабити обмеження щодо них, встановлені урядом.

У Чернівцях близько 50 підприємців беруть участь в акції протесту під приміщенням обласної державної адміністрації, вимагаючи від влади скасувати обмеження, впроваджені для малого бізнесу в умовах «червоної» карантинної зони.

Читайте такожЩе сім областей можуть перевести в "червону" зону карантину - ЛяшкоЯк передає кореспондент УНІАН, учасники пікету тримають в руках плакати «Ні знищенню малого бізнесу». Вони вимагають зустрічі з керівництвом ОДА, від якого очікують пояснень щодо необхідності посилення карантинних обмежень у «червоній» зоні.

«Ми хочемо працювати, а ці обмеження для нас тривають вже рік. Нещодавно люди закупили товари на весну, а тепер нас хочуть закрити. Проситимемо владу піти нам назустріч», – сказав один з учасників пікету, підприємець Василь.

Під час акції протесту пікетувальники написали звернення на адресу голови ОДА Сергія Осачука та міського голови Романа Клічука з проханням докласти зусиль для того, щоб влада пом’якшила карантинні умови для бізнесу.

«Червона» зона карантину у Чернівецькій області: що відомо

Відсьогодні, 1 березня, Чернівецьку область віднесено до «червоної» зони карантинних обмежень. Відповідне рішення 27 лютого ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У «червоній» зоні діють жорсткі обмеження: заборонено роботу закладів харчування, розважальних закладів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, закладів освіти (крім дитячих садків), спортзалів. Також в Чернівецькій області заборонено роботу всіх непродовольчих ринків.

Окрім того, з 27 лютого до 9 березня включно у Чернівецькій області діятимуть обмеження, які запровадила обласна комісія з ТЕБ та НС – заборонена робота закладів громадського харчування, навчальних закладів та розважальних центрів.

Упродовж минулої доби в Чернівецькій області виявили 335 нових випадків коронавірусу. Загалом від початку епідемії в регіоні хворобу виявлено у 55 тисяч 129 осіб, з них 45 тисяч 111 людей одужали, а 1006 жителів області померли.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Микола Кобилюк