В регіоні спостерігається високий рівень госпіталізації хворих на COVID-19.

Ситуація з рівнем госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою поки що не дозволяє Чернівецькій області вийти із «червоної» зони карантинних обмежень.

Читайте такожУкраїна досягла піку третьої хвилі захворюваності на коронавірус - СтепановЯк передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Зокрема, він зауважив, що упродовж останніх трьох тижнів ситуація із захворюваністю на COVID-19 стабілізувалася, проте «різкого покращення немає».

Посадовець зауважив, що медики Чернівецької області щоденно фіксують понад 100 випадків госпіталізацій, що не дозволяє регіону вийти із «червоної» зони карантину.

«Тому говорити про різке покращення ми не маємо ще підстав», – сказав Осачук.

За його словами, найгірша епідеміологічна ситуація залишається на території Вижницького району та міста Чернівців.

«Хоча, тут є відмінність. У порівнянні з картиною, яку ми спостерігали минулого тижня, на Вижниччині маємо суттєве покращення ситуації – майже на 40%. Натомість на території міста Чернівців, у порівнянні з минулим тижнем, у нас погіршення ситуації на 24%», – повідомив голова ОДА.

Він додав, що причиною такої ситуації є «надто поширена толерантність у так званій «заборонній діяльності» в межах «червоної» зони».

«Все це через ставлення людей до ситуації. Робота «Калинівського ринку», прогулянки на вулиці Кобилянської дають свої результати», – зауважив Осачук.

Окрім того, голова ОДА зазначив, що небезпечною через поширення COVID-19 є ситуація на території Сокирянської громади.

«Там щільно заповнені інфекційне та реанімаційне відділення. Хворих із Сокирянської громади госпіталізуватимуть у лікарні сусідніх районів», – сказав Осачук.

Разом з тим голова ОДА додав, що навчання у школах Чернівецької області буде дистанційним щонайменше до 23 квітня, незалежно від того, чи вийде регіон із «червоної» зони карантину. Посадовець пояснив, що таке рішення ухвалили, щоб «не спровокувати ще одну хвилю коронавірусу в області».

Ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області

У Чернівецькій області з 1 березня рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної ситуації та надзвичайних ситуацій введено «червону» зону карантинних обмежень.

Минулого тижня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що Чернівецька область поряд з Івано-Франківською та Закарпатською найближчим часом вийде із «червоної» зони.

У Чернівецькій області упродовж минулої доби, 12 квітня, медики зафіксували 235 нових випадків зараження коронавірусною хворобою. Загальна кількість виявлених випадків інфекції серед жителів області від початку пандемії становить 74 тис. 099, з них 53 тис. 910 людей одужали, а 1515 померли.

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Автор: Микола Кобилюк