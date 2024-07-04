Внаслідок російських ударів по Дніпру загалом загинули шестеро людей.

У Дніпрі збільшилася кількість загиблих через удари російських окупантів 28 червня та 3 липня.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram. "Вночі під завалами дніпровського будинку, який росіяни понівечили у п'ятницю (28 червня), рятувальники виявили тіло жінки. Це вже третя жертва того удару", - заявив він.

Нагадаємо, внаслідок того удару постраждало 12 людей, з них 1 дитина, ще двоє людей врятували підрозділи ДСНС.

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Також, за словами Лисака, у лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто.

Таким чином, як зазначив очільник ОВА, внаслідок російських ударів по Дніпру загалом загинули шестеро людей.

"Сьогодні у Дніпрі оголошено траур за тими, чиї життя забрав ворог", - додав Лисак.

Удари по Дніпру

Ввечері 28 червня окупаційні війська вчинили ракетну атаку по Дніпру. Лисак у своєму Telegram-каналі опублікував фотографію значно зруйнованої дев'ятиповерхівки. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про руйнування чотирьох поверхів.

Вранці 3 липня внаслідок ворожого удару в Дніпрі пролунали близько десятка вибухів. Було пошкоджено один з торговельних центрів. У Повітряних силах поінформували, що ворог атакував Дніпропетровщину трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п’ятьма ударними БпЛА типу Shahed.

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