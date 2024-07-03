Загалом у місті пролунало близько десяти вибухів.

Сьогодні вранці ворог атакував Дніпро, у місті пролунали кілька вибухів.

Близько 09:00 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух у напрямку обласного центру групи ударних БпЛА, а згодом і про ракети.

За інформацією Суспільного, перший звук вибуху пролунав о 08:45. Загалом у місті було чутно близько десяти вибухів, після яких видно задимлення.

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Зокрема, внаслідок атаки пошкоджено один з торговельних центрів.

Також поблизу одного із медзакладів сталася пожежа. В одному з приміщень видно задимлення. За інформацією медичної директорки закладу, наразі інформації про поранених чи загиблих немає.

За інформацією місцевого Телеграм-каналу, росіяни пошкодили цей торговельний центр вдруге за трохи більше, ніж півроку.

Окрім ТЦ, пошкоджені магазини, розташовані неподалік від епіцентру вибуху.

Оновлено о 10:59. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок атаки є загиблі.

"На жаль, є загиблі цивільні…" - зазначив він.

Оновлено об 11:09. За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, станом на зараз відомо про загибель трьох людей.

"Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка", - додав посадовець.

Лисак розповів, що також сталося кілька пожеж, є руйнування.

За повідомленням голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, пошкоджено також і автозаправну станцію.

Оновлено об 11:42. Згодом у Повітряних силах поінформували, що сьогодні вранці ворог атакував Дніпропетровщину трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п’ятьма ударними БпЛА типу "Shahed".

Силами ППО збито 11 повітряних цілей: крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136" та один БпЛА ОТР "Орлан-10".

Оновлено об 11:54. Окрім того, об 11:23 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та закликали жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях.

Згодом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що, попередньо, вибух стався за межами міста, його наслідки встановлюються.

Ракетна атака на Дніпро 28 червня – деталі

Увечері 28 червня російська армія завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого було пошкоджено дев'ятиповерхівку. Зокрема, в одному з під'їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи.

В результаті обстрілу будинку загинули двоє людей, 12 постраждали, з них – одна дитина.

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