18 квітня вона починатиметься о 22:00 і закінчуватиметься о 5:00.

На Дніпропетровщині в ніч з 23 на 24 квітня скасовано комендантську годину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Він нагадав, що сьогодні начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко підписав розпорядження про скорочення в області комендантської години.

З понеділка, 18 квітня, вона починатиметься о 22:00 і закінчуватиметься о 5:00.

"Тепер щодо Великодня. Комендантську годину в ніч з 23 на 24 квітня скасовано. Всі віряни зможуть відвідати богослужіння. Керівники органів місцевого самоврядування вже отримали вказівку не вимикати вуличне освітлення і за потреби збільшити кількість громадського транспорту. Вживати алкогольні напої в громадських місцях людям заборонено", - зазначив голова облради.

Він додав, що за безпекою в посиленому режимі стежитимуть співробітники Нацполіції разом з військовими ЗСУ.

Лукашук закликав місцевих мешканців поставитися до тимчасового зняття обмежень максимально відповідально.

Як повідомляв УНІАН, раніше тривалість комендантської години зменшили в Києві. З 17 квітня вона розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше - триватиме з 22:00 до 5:00 ранку.