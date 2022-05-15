Вже з 16 травня почнеться розселення.

Харківський метрополітен готується до відновлення роботи. Людей, для яких підземка стала домом, розселять.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у коментарі журналістці ICTV Тетяні Доцяк.

За словами мера, відкриття можливе найближчими тижнями.

"Ми говорили з керівництвом метрополітену... Спочатку був такий висновок, Ви знаєте, що при сильних бомбардуваннях у нас був посічений метроміст. Сьогодні нам дають висновок, що метроміст поки в нормальному стані і через нього можна пропускати склади метрополітену. Тому, я думаю, тиждень, півтора, два і перші поїзди вже почнуть ходити по метрополітену!",- каже Терехов.

Вже з 16 травня почнуть переселяти людей, які рятувалися від обстрілів у метро.

"Почнемо переселяти людей, які живуть на станціях метрополітену, в гуртожитки, надавати їм всі необхідні умови: харчові продукти, годування, медикаменти, постільні речі", - запевнив мер.

Як писав УНІАН, російські окупанти виявилися нездатні взяти штурмом Харків. Тому ворожі війська залишають околиці міста, рухаючись у бік російсько-українського кордону.

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, відносний спокій викликаний першою чергою контрнаступом підрозділів Збройних сил України, які відкинули російських військових від міста.

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