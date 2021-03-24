Нотатки із GPS-координатами, які вказували на місце розташування схрону, знайшли у затриманого напередодні бойовика «ЛНР».

На Харківщині контррозвідники Служби безпеки України виявили схрон з бойовими засобами ураження виробництва РФ.

Читайте такожНа Миколаївщині знайшли у покинутій шахті схрон боєприпасівЯк повідомляє прес-центр СБУ, це стало результатом слідчих дій стосовно бойовика терористичної організації «ЛНР», якого контррозвідка СБУ затримала напередодні.

Зазначається, що співробітники спецслужби під час проведення подальших слідчо-оперативних дій виявили у бойовика нотатки із GPS-координатами, які вказували на місце у лісі неподалік Харкова.

«За результатами пошукових заходів виявлено схованку із щільно упакованими військовими засобами ураження російського виробництва», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зі схрону вилучено: 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26; 2 протипіхотні міни МОН-50; 30 гранат Ф-1 та РГД-5; 20 запалів до ручних гранат; майже 6 кг пластичної вибухівки; 6 електродетонаторів; 2 запалювальні трубки; десятки метрів детонуючого та вогнепровідного шнурів; електродріт і елементи живлення; понад 2200 набоїв калібру 5,45 та 7,62 мм.

За попередніми висновками, схованку було облаштовано учасниками незаконних збройних формувань для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу тривають подальші слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, причетних до організації злочину.

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Автор: Світлана Макринська