Зокрема, в разі недотримання правил і виявлення системних порушень, це рішення можуть скасувати.

В Київській міській військовій адміністрації закликають киян відповідально ставитися до рішення про продовження роботи ресторанів і кафе до 23:00 та не влаштовувати гучних гулянь.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації у Telegram. "Владою Києва прийнято рішення щодо подовження роботи закладів харчування. Прошу виважено сприйняти це рішення. Це не означає, що війна закінчилася і хтось дав зелене світло гучним гулянням. Користуйтеся із розумом та відповідальністю цією можливістю довше ввечері посидіти в кафе", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Зокрема, він закликає киян і гостей міста пам’ятати, що поряд з нами сотні тисяч тих людей, які хвилюються за своїх рідних на фронті, і сотні і тисячі близьких, чиї рідні загинули, а також тисячі тих, хто молиться за зцілення своїх поранених в госпіталях.

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"Тому давайте будемо в цей час чуйними і адекватними. А ще давайте пам’ятати, що весь світ нам допомагає сьогодні. Тому ми маємо знати міру в відпочинку. Ми будемо пильно стежити за дотриманням власниками і відвідувачами закладів усіх необхідних правил і законів. У разі виявлення системних порушень по Києву, ми готові скасувати це подовження роботи. Тому - будьте свідомими", - наголосив Попко.

Також він закликав не забувати допомагати Збройним Силам України і таким чином наближати мир в Україні.

Робота ресторанів у Києві

Як повідомляв УНІАН, Рада оборони міста Києва ухвалила рішення, що столичні заклади громадського харчування з 1 вересня продовжать час роботи на одну годину - до 23:00.

Підприємці обґрунтовували доцільність такого рішення під час зустрічі з міською владою.

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