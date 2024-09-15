Водойми можуть бути небезпечними і на них можна заразитися різними інфекціями.

Питна вода централізованого водопостачання, що надходить до помешкань киян, відповідає усім поставленим вимогам.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак в коментарі Новини.LIVE. Водночас він додав, що за результатами досліджень у водоймах дещо підвищувалась концентрація марганцю, запах, індекс лактозо позитивної кишкової палички (ЛКП). Підвищення індексу ЛКП пов'язують з підвищеною температурою повітря (+30°C та вище).

Також, Чумак закликав киян не відвідувати столичні пляжі. Він нагадав про заборону навігації для річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів та засобів розваг на водних об'єктах у межах міста Києва на час воєнного стану.

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"Водойми можуть бути небезпечні з погляду можливого набуття різних захворювань: інфекційних хвороб кишкової групи, дерматитів, алергічних захворювань. Потрапляння такої води у шлунок людини може викликати гострі кишкові інфекції, особливо небезпечні для дітей", - додав Чумак.

Забруднена вода в Києві: що відомо

Через знищення росіянами очисних споруди на території Курської області, сталося забруднення річок Сейм і Десна. Якщо вони пошкоджені чи знищені, то результати життєдіяльності людини чи міста потрапляють неочищеними в річку. Внаслідок цього, забрудненою стала вода в Десні, і зараз брудна вода рухається в бік Дніпра, повідомив в.о міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Напередодні в Укргідрометцентрі повідомляли, що забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня. Водночас тоді відзначили, що Міндовкілля співпрацює з ПрАТ "АК "Київводоканал" щодо розробки комплексу заходів на випадок можливого погіршення якості води біля питних водозаборів.

Згодом в Міндовкілля повідомили, що пляма забрудненої води, яку несе Десна з Росії, не обов'язково добереться аж до Києва, або принаймні концентрація бруду у воді до того моменту суттєво зменшиться.

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