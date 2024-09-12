На сьогодні забруднення Десни продовжується.

Пляма забрудненої води, яку несе Десна з Росії, не обов'язково добереться аж до Києва, або принаймні концентрація бруду у воді до того моменту суттєво зменшиться. Про це сказав перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону.

Він розповів, що на річці Сейм на сьогоднішній день є покращення показників, зокрема, по кисню, тобто йде очищення. При цьому додав, що забруднення Десни продовжується.

За його словами, оскільки забруднення не є такою плямою на поверхні води, як буває при потраплянні нафтопродуктів у воду, то її не можна затримати якимись засобами.

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Краснолуцький зазначає, що це забруднення можна розбавити чистою водою, але, на жаль, водосховищ з такою кількістю води на території Чернігівської та Сумської області немає, тому зараз проводиться аерація, яка дає можливість сповільнити рух і певним чином очищає воду.

"Крім того Десна має свої притоки, які будуть розбавляти цю концентрацію. Десна набагато більша ніж Сейм, тому є така думка наших науковців, експертів, що до Києва ця пляма може не дійти, а якщо й дійде, то точно не буде такої високої концентрації, як спостерігалося в річці Сейм і яку спостерігаємо в Чернігові", - наголосив перший заступник міністра.

Він нагадав, що 14 серпня в річці Сейм почали фіксувати забруднення території і лабораторні дослідження показали, що воно відбувається органічними речовинами.

"Якщо спостерігати за космознімками і це підтверджують дані аналізу, то, скоріш за все, це були викиди стічних вод з цукрового заводу, який знаходиться на території РФ", - наголосив він.

За його словами, забруднена вода потрапила до України через річку Сейм. Він зазначив, що на сьогодні забруднення дійшло до Чернігівської області і рухається в сторону Києва.

"У зв’язку з розбавленням води річкою Десна це вже не суццільне забрудннення, а йдуть певні фрагментації і концентрація та запах зменшується", - сказав Краснолуцький.

Він наголосив, що сьогодні не можна купатися в річці Десна і виловлювати рибу.

"Якщо і далі будуть іти дощі, то це додаткова вода, яка буде розбавляти органічну речовину, що покращить ситуацію на річках Десна і Сейм", - сказав він.

За його словами, "Київводоканал" готовий до очищення води в разі якщо забруднення дійде до столиці .

Забруднення Десни

Як повідомляв УНІАН, за оновленими даними прогнозу Укргідрометцентру, забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня.

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук та генеральний директор "Київводоканалу" Олег Лисюк вчора, 11 вересня, сказали на брифінгу, що ситуація з водою у Києві не викликає занепокоєнь, у столиці є необхідні засоби, щоб подолати наслідки забруднення, якщо вони виникнуть.

Зазначалося, що у випадку введення обмежень водопостачання влада попередить населення як мінімум за добу.

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