У Криму провели захід, метою якого було поглиблення інтеграції молоді з тимчасово окупованих територій півострова до соціально-культурного простору РФ.

Російське військово-політичне керівництво посилює інформаційно-пропагандистський вплив на молодь у тимчасово опупованому Криму. Там провели "форум", за підсумками якого створили "міжвідомчу раду", що сприятиме реалізації заходів із військово-патріотичного виховання молоді.

Про це повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на кримське підпілля. Зазначається, що в рамках даних заходів був проведений "Форум молодих спеціалістів "Путь Победы. Zеркало" за участю понад 120 учнів з підконтрольних окупантам ВНЗ окупованого півострову. Також участь у заході взяли представники російських окупантів зі складу ЗС РФ, МВС, МНС та прокуратури.

Зазначається, що організатором даного "форуму" виступало Федеральне агентство у справах молоді РФ. Головною метою заходу було поглиблення інтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Криму до соціально-культурного простору РФ.

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Що відбувається в окупованому Криму

Останніми днями до Криму дедалі частіше приходить "бавовна". До прикладу, ввечері 28 липня на півострові вибухнув ворожий склад боєприпасів. У Головному управлінні розвідки України наголосили, що "гучно" було в Казачій бухті, де, за даними розвідників, зараз дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти росіян.

Неспокійно і в районі Кримського мосту. 17 липня там пролунав вибух, внаслідок якого обвалилася частина покриття. Ремонт, який спочатку обіцяли завершити в листопаді, продовжили до кінця грудня 2023 року. Крім цього, ледь не щодня на мосту зупиняють рух.

Варто зазначити, що вранці в суботу, 29 липня, українські військові завдали удару по Чонгарському мосту на адмінкордоні Херсонської області з окупованим Кримом. У СтратКомі ЗСУ наголосили, що атака була успішною – міст було уражено.

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