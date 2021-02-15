Планується оголосити конкурс на заміщення вакантної посади.

На Львівщині звільнено з посади директора комунального некомерційного підприємства «Жовківська лікарня», де в листопаді 2020 року через відсутність електропостачання померли двоє пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ.

Про це у Facebook повідомив міський голова Жовкви Олег Вольський.

Читайте такожУ Львівській ОДА назвали винуватців смерті двох пацієнтів лікарні Жовкви, підключених до ШВЛ (відео)«Відповідно до виданого мною розпорядження, з 15 лютого звільнено Ігоря Шевціва з посади директора КНП «Жовківська лікарня» («Жовківська ЦРЛ»). Наступний етап – проведення відкритого конкурсу для визначення нового керівника установи, про який повідомимо згодом», - йдеться у його дописі.

Смерть пацієнтів через відключення світла у Жовківській лікарні: що відомо

27 листопада 2020 року в КНП «Жовківська лікарня» через відсутність електропостачання в реанімаційному відділенні померли двоє місцевих жителів віком 61 і 66 років, підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті – дихальна недостатність.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 2 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що в лікарні наявні два електричних генератори, які можна застосовувати при аварійних відключеннях світла. Один електрогенератор під’єднаний до електромережі в пологовому відділенні, а другий знаходився в гаражному приміщенні на території лікарні і не був підключений до електромережі.

Департаментом охорони здоров’я ЛОДА було розпочато службову перевірку щодо дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ.

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Автор: Мирослава Бзікадзе