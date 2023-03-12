Подія сталася в місті Чорноморськ.

На Одещині врятували дитину, яка опинилась на кондиціонері на другому поверсі житлового будинку.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, інцидент стався сьогодні у місті Чорноморськ. Рятувальникам надійшло повідомлення, що потрібно допомогти зняти дитину, яка опинилася за межами балкона, на 2-му поверсі житлового будинку.

На місці рятувальники за допомогою спеціальної драбини обережно зняли з балкона дитину 2015 року народження, яка стояла на кондиціонері. Чому дитина опинилася за балконом, у ДСНС не повідомили.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Львівській області рятували маленьку дівчинку, яка провалилася під лід на озері. Дитина була змушена триматися за уламок криги, щоб врятуватися.

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Нещодавно поліцейські розповіли, як вивозили з Авдіївки дитину, чия сім'я відмовлялася евакуюватися. Хлопчика вивезли у безпечне місце на броньованому авто.

Нагадаємо, що в Україні було затверджено механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.

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