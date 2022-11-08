Їм на допомогу прийшли рятувальники.

У Яремче рятувальники допомогли дитині та двом чоловікам, які застрягли у воді.

Інцидент стався 8 листопада на річці Прут, повідомляється на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області у соціальній мережі Facebook.

Вдень їм повідомили, що в річку Прут впала дитина. До місця події вирушили рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини та рятувальники пошуково-рятувального відділення Яремче.

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На місці події вони побачили двох чоловіків з дитиною на камені посеред річки, неподалік водоспаду "Пробій". Люди перебували приблизно на відстані 5 метрів від берега.

З’ясувалося, що чоловіки почули крики дитини про допомогу та одразу кинулися на порятунок. Дівчинка знаходилась у воді, тому швидка течія могла миттю знести її у водоспад.

Рятувальники, страхуючи один одного, перейшли поміж камінням воду глибиною 1 метр та дістались до людей.

Дівчинку на руках перенесли на берег та передали медикам. Чоловікам було небезпечно переходити воду самотужки, оскільки існувала загроза потрапляння у водоспад. Їх доправили на берег за допомогою рятувальної мотузки.

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