Городянка викинула тварину з 10-го поверху житлового будинку і добила ножем.

В Одесі судитимуть жінку, яка жорстоко вбила свого кота.

Читайте такожЛьвів'янин в інтернеті закликав до жорстокого поводження з тваринами - поліція відкрила справуЯк повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, прокурори Суворовської окружної прокуратури 6 квітня направили до суду обвинувальний акт щодо 56-річної одеситки.

Жінка підозрюється у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу).

Слідством встановлено, що в лютому цього року вона, під час раптового нападу агресії, скинула тварину з балкона своєї квартири на 10-му поверсі житлового будинку.

Після цього зловмисниця вийшла з кухонним ножем на вулицю. Побачивши, що тварина вижила, завдала їй удари ножем, від яких вона загинула.

Деталі інциденту

22 лютого в поліцію надійшла інформація про те, що у дворі одного з багатоповерхових будинків на Десантному бульварі в Одесі жінка жорстоко вбила кота.

Підозрювана зізналася правоохоронцям, що після того, як кіт подряпав їй руку, викинула його з 10-го поверху своєї квартири. Потім вона добила його ножем і викинула у сміттєвий бак.

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Автор: Лариса Козова