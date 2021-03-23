Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області засудив чоловіка до 12 років в'язниці за згвалтування 13-річної падчерки.
Читайте такожҐвалтував 15 років: ЗМІ дізналися деталі справи пастора-педофіла з товариства "Діти Христа" (фото)Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, вирок винесено вчора, 22 березня.
«33-річний житель Білгород-Дністровського району визнаний винним у згвалтуванні малолітньої дитини», - підкреслили в прес-службі.
Слідством доведено, що в жовтні минулого року чоловік, застосовуючи фізичну силу, вчинив дії сексуального характеру стосовно своєї 13-річної пасербиці.
Вироком суду зловмисника засуджено до 12 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу).
Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, злочин скоєно в селі Маразліївка.
«Зловмисник зґвалтував пасербицю кілька разів різними способами», - уточнили в поліції.
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