У зв’язку з цим рух тролейбусів припинено, а маршрутні автобуси намагаються об’їхати місця перекриття доріг.

Сьогодні біля будівлі Полтавської облдержадміністрації підприємці, невдоволені закриттям непродовольчих ринків через карантинні обмеження, провели черговий мітинг, а згодом перекрили центральні вулиці обласного центру.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, участь у мітингу взяли понад сто підприємців.

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За їхніми словами, через карантинні обмеження непродовольчі ринки зачинені, а поруч з ними продовжують роботу нелегальні торговці.

Крім того, людей обурює, що вони не отримають обіцяної грошової компенсації, оскільки вона передбачена підприємцям із регіонів, які увійшли до «червоної» зони, а Полтавщина досі перебуває в «помаранчевій».

Мітингувальники вимагали зустрічі з головою Полтавської ОДА Олегом Синєгубовим. Проте представник установи повідомив, що у чиновника важлива нарада і до них ніхто не вийде.

Тоді учасники мітингу вирішили перекрити центральні вулиці міста – вул. Сінну та в’їзд на вул. Зигіна. Вони вирішили пропускати лише автомобілі екстреної медичної допомоги.

У зв’язку з цим рух тролейбусів припинено, а маршрутні автобуси намагаються об’їхати місця перекриття доріг.

Посилення карантину на Полтавщині

30 березня обласна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення з 3 до 17 квітня посилити карантинні обмеження на території Полтавської, Горішньоплавнівської, Миргородської, Лубенської та Гадяцької міських територіальних громад.

На вказаних територіях у цей період заборонена робота барів, ресторанів, кафе, крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та навинос. Також закриті торговельно-розважальні центри, непродовольчі ринки, заклади культури, заборонено проведення всіх масових заходів.

1 квітня близько 100 підприємців вийшли на мітинг під Полтавську ОДА, протестуючи проти заборони на роботу непродовольчих ринків.

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Автор: Олег Булашев