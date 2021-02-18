Військові загинули 14 лютого внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої в районі Новолуганського.

Сьогодні у Кременчуці (Полтавська обл.) прощаються із загиблими 14 лютого поблизу населеного пункту Новолуганське Донецької області військовими В’ячеславом Олексієнком та Олександром Войтенком.

Читайте такожЗеленський дав керівництву ЗСУ 10 днів на встановлення винних у загибелі військових на ДонбасіЯк передає кореспондент УНІАН, церемонія прощання пройшла у міському палаці культури, де були встановлені труни з тілами загиблих захисників України.

Також на церемонії були присутні міський голова Кременчука Віталій Малецький, зі своїми заступниками, заступниця голови Полтавської ОДА Катерина Рижеченко, військові ЗСУ, представники силових відомств. У почесному караулі – курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

До міського палацу культури бажаючі провести загиблих в останню путь прийшли з квітами. Серед присутніх було багато тих, хто особисто знали військових.

Після годинної церемонії прощання під звуки оркестру курсанти на плечах винесли домовини з приміщення палацу. Кременчужани стали на знак шани земляків на коліна.

Траурна колона з автомобілів і автобусів під сигнали клаксонів рушила вулицями міста. Панахида за загиблими наразі проходить в Свято-Миколаївському соборі. Після неї військовослужбовців поховають на Алеї Героїв Свіштовського кладовища.

Загибель трьох військових на Донбасі неподалік Новолуганського 14 лютого

14 лютого близько 10:00 неподалік Новолуганського внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинули троє військових: капітан Олександр Войтенко, старший солдат В'ячеслав Олексієнко та старший солдат Дмитро Мироненко.

Що відомо про двох загиблих кременчужан

Капітан Олександр Войтенко (1974 р. н.) служив командиром взводу вогневої підтримки Першої десантно-штурмової роти військової частини А1493. Народився в Полтаві. Військовий за фахом, закінчив Полтавське вище зенітне ракетне командне училище. Службу у ЗСУ проходив за контрактом з березня 2018 року.

Солдат В’ячеслав Олексієнко (1987 р. н.) служив стрільцем, помічником гранатометника Першого десантно-штурмового взводу Першої десантно-штурмової роти військової частини А1493. Народився у Кременчуці. Начався у Кременчуцькому професійному ліцеї ім. А. С. Макаренка. У ЗСУ служив за контрактом з жовтня 2019 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Булашев