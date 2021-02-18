Церемонія прощання пройшла у міському палаці культури Кременчука / фото kremen.gov.ua

Сьогодні у Кременчуці (Полтавська обл.) прощаються із загиблими 14 лютого поблизу населеного пункту Новолуганське Донецької області військовими В’ячеславом Олексієнком та Олександром Войтенком.

Читайте такожЗеленський дав керівництву ЗСУ 10 днів на встановлення винних у загибелі військових на ДонбасіЯк передає кореспондент УНІАН, церемонія прощання пройшла у міському палаці культури, де були встановлені труни з тілами загиблих захисників України.

Також на церемонії були присутні міський голова Кременчука Віталій Малецький, зі своїми заступниками, заступниця голови Полтавської ОДА Катерина Рижеченко, військові ЗСУ, представники силових відомств. У почесному караулі – курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

До міського палацу культури бажаючі провести загиблих в останню путь прийшли з квітами. Серед присутніх було багато тих, хто особисто знали військових.

Після годинної церемонії прощання під звуки оркестру курсанти на плечах винесли домовини з приміщення палацу. Кременчужани стали на знак шани земляків на коліна.

Траурна колона з автомобілів і автобусів під сигнали клаксонів рушила вулицями міста. Панахида за загиблими наразі проходить в Свято-Миколаївському соборі. Після неї військовослужбовців поховають на Алеї Героїв Свіштовського кладовища.

Загибель трьох військових на Донбасі неподалік Новолуганського 14 лютого

  • 14 лютого близько 10:00 неподалік Новолуганського внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинули троє військових: капітан Олександр Войтенко, старший солдат В'ячеслав Олексієнко та старший солдат Дмитро Мироненко.

  • Що відомо про двох загиблих кременчужан

  • Капітан Олександр Войтенко (1974 р. н.) служив командиром взводу вогневої підтримки Першої десантно-штурмової роти військової частини А1493. Народився в Полтаві. Військовий за фахом, закінчив Полтавське вище зенітне ракетне командне училище. Службу у ЗСУ проходив за контрактом з березня 2018 року.

  • Солдат В’ячеслав Олексієнко (1987 р. н.) служив стрільцем, помічником гранатометника Першого десантно-штурмового взводу Першої десантно-штурмової роти військової частини А1493. Народився у Кременчуці. Начався у Кременчуцькому професійному ліцеї ім. А. С. Макаренка. У ЗСУ служив за контрактом з жовтня 2019 року.

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Автор: Олег Булашев