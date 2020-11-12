Понад півроку Україна живе в умовах карантину, запровадженого через коронавірус.

В Україні зафіксовано антирекорд за кількістю нових хворих на COVID-19. Інфікованих коронавірусом Зеленського та Єрмака госпіталізували до "Феофанії".

Новий антирекорд коронавірусу

В Україні кількість інфікованих коронавірусом за добу перевищила 11 тисяч осіб. Це є найвищим добовим приростом у країні за час пандемії COVID-19.

Всього в Україні підтверджено 500 865 випадків захворювання на COVID-19, при цьому 227 694 людей одужали, 9 145 – померли.

Коронавірус у Зеленського

Президент України Володимир Зеленський і голова його Офісу Андрій Єрмак проходять лікування від коронавірусу в лікарні "Феофанія".

Головні новини України: що важливо знати 12 листопада 2020

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Автор: Аліна Вишневська