Головні новини України 12 листопада 2020 / фото УНІАН
В Україні зафіксовано антирекорд за кількістю нових хворих на COVID-19. Інфікованих коронавірусом Зеленського та Єрмака госпіталізували до "Феофанії".
Новий антирекорд коронавірусу
В Україні кількість інфікованих коронавірусом за добу перевищила 11 тисяч осіб. Це є найвищим добовим приростом у країні за час пандемії COVID-19.
Всього в Україні підтверджено 500 865 випадків захворювання на COVID-19, при цьому 227 694 людей одужали, 9 145 – померли.
Коронавірус у Зеленського
Президент України Володимир Зеленський і голова його Офісу Андрій Єрмак проходять лікування від коронавірусу в лікарні "Феофанія".
Актуальні новини 12 листопада 2020 / фото УНІАН, Сергій Чузавков
Головні новини України: що важливо знати 12 листопада 2020
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