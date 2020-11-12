За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, у президента нормальне самопочуття.

Президент України Володимир Зеленський був госпіталізований до лікарні «Феофанія» у зв'язку з тим, що там обладнані спеціальні палати, звідки можна продовжувати працювати.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Це стандартна протокольна процедура. Було прийнято рішення не робити заново комунікаційну кімнату в резиденції, а просто скористатися готовою в лікарні. Тому було прийнято рішення і він (Зеленський - ред.) переїхав туди", - сказав Подоляк.

За його словами, у президента нормальне самопочуття.

"Так, іноді температура стрибає, але немає ніяких ознак того, що ситуація погіршується. Це синергія роботи і спостереження лікарів", - сказав радник глави ОП.

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9 листопада Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Також про своє захворювання заявив і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Напередодні захворювання підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

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Автор: Денис Прядко