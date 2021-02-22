Вже довгий час Україна живе в умовах карантину, введеного з метою запобігання поширенню коронавірусу.

В Україні зафіксовано понад 3 тисячі випадків захворювання коронавірусом. На Прикарпатті посилили карантин.

Захворюваність коронавірусом

В Україні за добу виявили 3206 нових хворих на COVID-19. Одужало вдвоє менше - 1353 людини.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1307662 людини, з них 1147426 одужали, летальних випадків — 25156.

Посилення карантину в Прикарпатті

В Івано-Франківській зоні посилили карантин через спалах коронавірусу. У регіоні діятимуть обмеження "червоної зони": забороняються культурні та розважальні заходи, на дорогах області працюють блокпости. У коронавірусних лікарнях регіону заповнено понад 90% ліжко-місць.

Перемир'я на Донбасі

За минулу добу на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму тиші. Поблизу населеного пункту Світлодарськ російські війська зробили кілька пострілів зі снайперської зброї в бік українських військових.

Головні новини України: що важливо знати 22 лютого 2021

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Автор: Катерина Пулатова