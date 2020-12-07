Уже багато місяців Україна живе в умовах карантинних обмежень, запроваджених з метою стримування поширення коронавірусу.

Кількість нових хворих на COVID-19 за добу зросла на менш ніж 9 тисяч. На Донбасі наразі спостерігається тиша.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу підтверджено 8641 новий випадок інфікування коронавірусом.

З початку пандемії на COVID-19 захворіло 821947 українців, 423704 - одужали, 13733 - померли.

Перемир’я на Донбасі

Минулої доби та у понеділок зранку штаб Операції об'єднаних сил не зафіксував ворожих обстрілів на Донбасі.

Головні новини України: що важливо знати 7 грудня 2020

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Аліна Вишневська