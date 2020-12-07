Головні новини України / фото УНІАН, Олексій Іванов
Кількість нових хворих на COVID-19 за добу зросла на менш ніж 9 тисяч. На Донбасі наразі спостерігається тиша.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу підтверджено 8641 новий випадок інфікування коронавірусом.
З початку пандемії на COVID-19 захворіло 821947 українців, 423704 - одужали, 13733 - померли.
Перемир’я на Донбасі
Минулої доби та у понеділок зранку штаб Операції об'єднаних сил не зафіксував ворожих обстрілів на Донбасі.
Головні новини України: що важливо знати 7 грудня 2020
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