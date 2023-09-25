Посадовець підривав обороноздатність України напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Служба безпеки України викрила на корупції колишнього керівника стратегічного підприємства оборонного-промислового комплексу на Львівщині. Його незаконна діяльність призвела до фактичного "роззброєння" декількох комплексів української ППО на суму майже 2,4 млн бюджетних грн.

Як повідомив прес-центр СБУ, до початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював "списані" деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів.

"Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинної схеми. Таким чином, цей посадовець підривав обороноздатність України напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Крім того, як поінформували в спецслужбі, перевіряєтеся інформація про можливу причетність фігуранта до співпраці з російськими спецслужбами.

Російські агенти в Україні

Як повідомляв УНІАН, у Харкові викрили агентурну мережу РФ, яка збирала компромат на військових ЗСУ і коригувала ворожі удари по Харкову. Зловмисники збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки Сил оборони, у тому числі залізничним сполученням.

На Миколаївщині правоохоронці викрили російську агентурну мережу, до складу якої входили колишні військові, співробітник міськради Миколаєва та представниця благодійного фонду.

Вас також можуть зацікавити новини: