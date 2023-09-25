Наразі усі четверо агентів перебувають під вартою.

Кіберфахівці Служби безпеки України нейтралізували агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), яка діяла на території Харківщини.

Ворожі агенти збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки Сил оборони, у тому числі залізничним сполученням, повідомляє СБУ.

Зазначається, що серед особливих завдань поплічників росіян був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області. Найбільшу "увагу" російська розвідка звертала на чинних посадовців місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій.

Крім того, російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів ворога по Харкову, а потім виходили на місця "прильотів" для їх фіксації та направлення "звіту" окупантам.

"У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ задокументували злочинні дії чотирьох учасників російської агентурної мережі і затримали їх за місцями проживання", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, дистанційно групою ворожих агентів керував колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення втік до Росії. Там його завербували кадрові співробітники ГРУ та поставили йому завдання щодо створення власної агентурної мережі у Харкові.

До її складу він залучив чотирьох своїх знайомих з цього міста, серед яких таксист та працівниця місцевого газопостачального підприємства. Для збору інформації вони об’їжджали місцевість та фіксували пункти базування українських військ або "адреси" російських повітряних ударів. Ці дані вони переправляли керівнику групи в РФ, а він – куратору з ГРУ.

Наразі слідчі повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, четвертому – за ч. 1 ст. 263 ККУ. Наразі усі четверо перебувають під вартою.

В Офісі генпрокурора уточнили, що першим до мережі завербували жителя Харкова, який зрозумів, що один не впорається, та залучив свою співмешканку та знайомого.

Викриття ворожої коригувальниці на Одещині

Нещодавно на Одещині затримали коригувальницю, яка готувала ворожі повітряні атаки по 9 об’єктах в регіоні. Жителька Чорноморська регулярно їздила маршрутним таксі територією регіону та фіксувала місця базування і переміщення українських захисників, намагалась відслідкувати напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

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