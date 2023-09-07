Прокремлівські агітатори намагались зірвати мобілізацію і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в декількох регіонах нашої держави.

Служба безпеки України заблокувала підривну діяльність ще трьох прихильників російських окупантів, які діяли у Києві, в Запорізькій та Закарпатській областях.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисники масово поширювали у соцмережах заклики на підтримку російських окупантів та виправдовували їхні злочини в Україні. Також зазначається, що вони "розганяли" фейки про ситуацію на фронті, дискредитували Сили оборони і агітували громадян ухилятися від призову до ЗСУ.

Таким чином, як наголосили в спецслужбі, прокремлівські агітатори намагались зірвати мобілізацію і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в декількох регіонах нашої держави.

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"Так, у Києві нейтралізовано злочинну діяльність так званого "виконавчого секретаря руху пацифістів". На власному Телеграм-каналі він активно закликав мешканців столиці "косити" від призову та втікати за кордон. Також фігурант розсилав іноземним дипломатам видумані довідки про війну в Україні. У них використовував прокремлівські наративи, що дискредитують Сили безпеки та оборони. Такими діями зловмисник намагався зіпсувати імідж нашої держави перед міжнародними партнерами", - йдеться у повідомленні.

Водночас, у Запоріжжі, як зазначили в СБУ, викрито місцевого фахівця ІТ-сфери, який публічно закликав мешканців регіону підняти російський прапор над українським островом Хортиця. Для розповсюдження ворожої агітації фігурант використовував один з прокремлівських Телеграм-каналів із загальною "аудиторією" понад 10 тис. користувачів.

Крім того, на Закарпатті задокументовано злочини настоятеля одного із храмів Хустської єпархії УПЦ (МП).

"За даними слідства, клірик на власній сторінці в одній із популярних соцмереж публікував матеріали, в яких ображав релігійні почуття вірян інших конфесій. Також він викладав зображення із забороненою символікою комуністичного режиму. За цими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва прокуратури", - заявили в спецслужбі.

Викриття зрадників України

У Кривому Розі викрито російського інформатора, який "зливав" напрямки польотів бойової авіації ЗСУ. Поплічником росіян виявився мешканець Кривого Рогу, який після 24 лютого 2022 року почав збирати та поширювати відомості про дислокацію Сил оборони. Він вийшов на свою знайому з міста Краснодар, яка перебуває у полі зору російських спецслужб. Саме через неї інформація про маршрути переміщення української військової техніки та наслідки повітряних атак РФ могли потрапити до окупантів.

Крім того, у Херсоні затримали колаборантку, яка брала участь у примусовій "паспортизації" РФ під час окупації міста.

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