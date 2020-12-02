Підліток, якого звуть Володимир, лікується з опіками ніг, рук, геніталій, сідниць.

12-річний хлопчик, якого в Бердянську Запорізької області підпалили однолітки заради розваги і "крутого" відео, отримав 30% опіків тіла, в тому числі геніталій.

Читайте такожУ Дніпропетровській області 11-річний хлопчик підпалив себе заради популярності в ІнтернетіПро це на своїй сторінці в Facebook розповіла волонтер Злата Некрасова. Вона також розпитала дитину про інцидент і зняла розповідь на камеру.

Жінка розповіла, що підліток, якого звуть Володимир, лікується з опіками ніг, рук, геніталій, сідниць. 1 грудня неповнолітнього перевели з Бердянська до лікарні в Запоріжжі.

Відомо, що компанія облила свого товариша рідиною, яка містить більше 60% спирту, і підпалила сірниками.

За словами самого хлопчика, його приятелі запропонували йому або погодитися на підпал, або отримати 100 сильних ударів по голові. Підліток погодився на перший варіант.

"Я пішов до друзів додому на ночівлю. Потім ми пограли інтернет-ігри і всяке таке. Потім Кирило згадав про самопал, це саморобний алкогольний напій... Вони облили мені штани. Вони хотіли спочатку трохи налити і згасити відразу..."- розповів хлопчик на камеру.

"Мама одна виховує сина, тимчасово не працює, перебуває на обліку в центрі зайнятості. За два дні на лікування Вови вже було витрачено 7000 грн і коштів у сім'ї більше немає", - розповіла волонтер.

Підпал хлопчика в Бердянську: деталі

Подія трапилася в ніч на 29 листопада в Бердянську в будинку на вулиці Європейській. Співробітники поліції з'ясували, що хлопчик добровільно погодився на те, щоб його підпалили. Весь процес компанія знімала на телефон.

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Автор: УНІАН