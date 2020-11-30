На Запоріжжі підлітки підпалили свого ровесника / фото ua.depositphotos.com
У Запорізькій області група підлітків підпалила свого ровесника, щоб записати унікальне відео для соціальних мереж.
Читайте такожНа Львівщині на залізничній станції юнак отримав удар струмом, намагаючись зробити фотоПро це повідомляє місцевий сайт «Бердянськ 24» з посиланням на Бердянський відділок поліції.
Зазначається, що інцидент трапився приблизно о 01:00 29 листопада по вул. Європейській: 12-тирічного хлопця облили горючою рідиною та підпалили. Наразі хлопець перебуває в реанімації, опіки пошкодили 30% його тіла.
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