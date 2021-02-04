В реанімаційному боксі COVID-відділення загинуло троє пацієнток та 26-річна анестезіолог.

За фактом пожежа в реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні розпочато розслідування.

Читайте такожПожежа в обласній інфекційній лікарні в Запоріжжі: загинули медпрацівник і троє пацієнтів (фото, відео)Про це повідомила на сторінці в соцмережі генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

За її даними, в реанімаційному боксі COVID-відділення загинуло троє пацієнток та анестезіолог. Жінкам було 91, 76 та 64 роки, лікарю - 26. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України)", - зазначила Венедіктова.

Також генпрокурор повідомила про врятованих з пожежі та про їхній стан. За її словами, в осередку небезпеки перебували 12 людей. "8 осіб врятовані, 2 з них - ще один анестезіолог та медбрат постраждали внаслідок пожежі. Потерпілі з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені до лікарні", - зазначила вона.

За даними Венедіктової, причини загоряння встановлюються. Наразі допитано 5 осіб. Слідчі дії тривають, огляд місця події проводиться із залученням криміналістичної лабораторії Головного управління Нацполіції в Запорізькій області, спеціалістів експертної служби Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС та ДСНС.

Пожежа в обласній інфекційній лікарні в Запоріжжі: деталі

3 лютого о 23:25 у Запоріжжі по Гвардійському бульвару, 142, на території інфекційної лікарні виникла пожежа.

Осередок загорання знаходився на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі лікувального корпусу.

4 лютого о 00:19 пожежу ліквідовано на площі 50 м. кв.

Внаслідок пожежі загинуло 4 особи та 2 особи постраждало, евакуйовано 7 осіб.

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Автор: Ірина Погоріла