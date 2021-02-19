Прокуратура наполягає на взятті чоловіка під варту.

У Житомирській області чоловіка, якого підозрюють в особливо жорстокому поводженні з тваринами, відпустили під домашній арешт.

Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної прокуратури.

За даними слідства, 26-річний житель одного із сіл Коростишівського району неодноразово вбивав собак, які забігали до нього на подвір’я.

«Із тваринами розправлявся особливо жорстоко, застосовуючи сокиру, ножі та пилку. За словами зловмисника, мотивом скоєння такого жорстокого злочину стало бажання покуштувати собачатину», - йдеться в повідомленні.

18 лютого Коростишівський районний суд відправив чоловіка під цілодобовий домашній арешт.

Читайте такожВиривав кігті та бив: волонтери здали поліції агресивного шкуродера з Енергодара (фото)У прокуратурі додали, що з огляду на тяжкість скоєного злочину, а також з урахуванням значного суспільного резонансу серед односельців, процесуальний прокурор наполягає на взятті чоловіка під варту. З цією метою готується апеляційна скарга на ухвалу районного суду.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 299 КК України (особливо жорстоке поводження щодо двох і більше тварин) проводить територіальний відділ Житомирського районного управління поліції.

За чинним законодавством особі загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Шкуродерство на Житомирщині: що відомо

Увечері 16 лютого правоохоронці отримали інформацію від жителів одного із сіл Харитонівської ОТГ про те, що місцевий мешканець відловлює і вбиває сусідських собак.

Вдома у 26-річного чоловіка поліція знайшла докази знущань над тваринами, зокрема, тушку вбитого собаки, а також рештки ще двох псів.

За інформацією слідства, чоловік заманював до свого подвір'я, на його переконання, бродячих тварин і вбивав для подальшого споживання.

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Автор: Світлана Макринська