Голосування відбудеться на найближчому пленарному засіданні.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій схвалив призначення директора національного центру "Мала академія наук України" Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. "Комітет ВР з питань освіти схвалив на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового", - написав він.

Депутат нагадав, що коли на посаду міністра освіти призначали кандидатуру Сергія Шкарлета, профільний комітет утримався від позитивного рішення щодо нього.

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Железняк зазначив, що вчора економічний комітет ВР схвалив призначення кандидатури Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Також, комітет ВР з питань цифровізації схвалив призначення кандидатури Михайла Федорова на посаду віце-прем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України.

"Тож, всі три кандидатури готові на голосування на найближчому пленарному засіданні. Голосів по всіх із запасом вистачає", - додав Железняк.

Відставка декількох міністрів

20 березня Верховна Рада проголосувала за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки, Павла Рябікіна - з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а Михайла Федорова – з посади віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цього тижня у парламенті планується розгляд питання розширення напрямків відповідальності віце-прем'єр-міністра Федорова. Зокрема, його майбутня посада називатиметься так: віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації

Також Шмигаль повідомляв, що замість Рябікіна по посаду глави Мінстратпрому планують призначити колишнього голову правління "Укрзалізниці" Олександра Камишина.

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