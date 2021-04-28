Крім того, за словами журналістів, Луцький як нардеп голосував за Харківські угоди, факт укладення яких розслідується СБУ.

Кум екс-міністра освіти Дмитра Табачника і колишній радник Миколи Азарова Максим Луцький, який став ректором Національного авіаційного університету, підозрюється в організації виведення грошей вкладників "Терра Банку" - там він завів рахунки викладацького та студентського складу НАУ.

Про це йдеться у статті "Як кум Табачника, якого пов'язують з банкрутством "Терра Банку", став ректором українського вузу", пише "Апостроф". Крім того, за інформацією видання, у 2010 році Луцький, як народний депутат, голосував за Харківські угоди, факт укладення яких розслідується СБУ.

Журналісти стверджують, що у 2013 Сергій Клименко і Максим Луцький купили "Терра Банк" у Руслана Циплакова.

"Вірніше, офіційним власником фінустанови почав значитися Клименко, а Луцький, мабуть, вважав за краще себе особливо не "світити". Хоча низка фактів, викладених у розслідуваннях ЗМІ, прямо вказують на його причетність до цієї фінустанові... з банку почалося тотальне виведення грошей на афілійовані структури", - наголошується у статті.

За даними видання, Максим Луцький "провернув схему, якій позаздрив би навіть Остап Бендер" - щоб розрахуватися з Циплаковим він нібито взяв гроші в самому "Терра Банку", проте Циплакову їх так і не перерахував.

Мільярди гривень були перераховані на пов'язані з Клименком і Луцьким компанії "АН Траекторія"," ВВС-Факторинг"," Всеукраїнська біржа нерухомості", "НВП "Дизайн і Архітектура Молодих Авторів", "М Профіт", "Аеро Клуб", "Консалтингова компанія "Всесвіт", "Т-Капітал", йдеться в матеріалі.

Там також згадуються матеріали з Єдиного державного реєстру судових справ з посиланнями на кримінальні провадження, за якими можна відстежити, за допомогою яких схем банкрутили "Терра Банк".

"Про масштабність афер, які проверталися в банку за часів Клименка-Луцького аж до визнання "Терра Банку" неплатоспроможним 21 серпня 2014 року, найкраще говорять кримінальні провадження, посилання на матеріали яких можна знайти в єдиному державному реєстрі судових рішень. Таких проваджень було ініційовано кілька. Основним, в яке потім об'єднали низку інших проваджень, вважається кримінальне провадження №1201400000000441. Але крім нього в Єдиному держреєстрі судових справ фігурують провадження №42015100000001381, №42015100000001236, №12014100090002979, №12015040220000368 та інші", - пише видання.

Наприклад, у рішенні Печерського райсуду Києва від 12.01.2016 описується фабула кримінального провадження про виділення керівництвом "Терра Банку" кредитів на підставних осіб з метою привласнення коштів фінустанови.

"Зазначені обставини дають передумови вважати, що зазначені кредити видавалися з метою привласнення коштів ПАТ "Терра Банк", а особи, які брали участь у процедурі видачі кредитів і отримання коштів, свідомо мали злочинний умисел щодо неповернення зазначених коштів, доведення ПАТ "Терра Банк" до стану неплатоспроможності, що своєю чергою призвело до великих збитків як "ПАТ "Терра Банк", так і вкладників останнього", - цитує стаття матеріали судових рішень з сайту ЄДРСР.

У статті також зазначається, що в серпні 2014 "Терра Банк" лопнув, заборгувавши вкладникам і державі величезні кошти. Фонд гарантування вкладів ініціював низку кримінальних справ.

"Восени 2015 року Сергій Клименко був заарештований і йому було пред'явлено звинувачення в розкраданні коштів. Відомо, що деякі з фігурантів розслідувань, щодо яких також були видані постанови про арешт, зникли за кордоном. Неймовірно, але Максим Луцький, судячи з усього, зумів вийти сухим з води. І ось зараз цей "банкір" знову намагається повернути собі колишній вплив - цього разу на посаді ректора НАУ", - йдеться в публікації.

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Автор: Іван Бойко