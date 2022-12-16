Новорічне "дерево" розмістять на пам'ятнику Святому Миколаю, захисну споруду якого покрили маскувальною сіткою та ілюмінацією.

У Миколаєві новорічна ялинка буде у воєнному стилі. Новорічне "дерево" встановлять у центрі міста на місці пам'ятника Святому Миколаю: споруду покрили маскувальною сіткою та ілюмінацією.

Як передає Суспільне, скульптуру покровителя міста Святого Миколая ще восени закрили від обстрілів мішками з піском. Напередодні новорічних свят захисну конструкцію пам'ятника покрили шістьма маскувальними сітками, які виготовляли волонтери.

"Ялинка буде складатися із шести секцій, кожна секція у висоту - 6 метрів, в ширину - 2,5 метри. Потім буде демонтаж, буде розгортатися кожна "пелюстка", ми так назвали, зверху донизу, і стягуватися стяжками. Після цього ялинка буде прикрашена кульками та гірляндами. Діти зможуть насолоджуватися новорічними святами", - розповіла організаторка виробництва Наталія Куличковська.

Виготовляли стіки в імпровізованому швацькому цеху волонтери, що шиють амуніцію для Збройних сил України.

"Оскільки в цьому році в нас не запланований Новий рік, але наші діти тут ні до чого, ми вирішили зробити сюрприз і все ж таки в місті буде ялинка, але фронтова. Я думаю, наші діти зрозуміють ситуацію, а батьки будуть раді, що буде місце, куди можна привести дітей", - пояснила Куличковська.

Як розказав начальник міського управління культури Юрій Любаров, ялинку у воєнному стилі вирішили прикрасити ілюмінацією.

"Сенс не в тому, що ми побачимо, сенс в тому, що ми відчуємо. Це такий проєкт, наші колеги таку назву придумали — "Ялинка незламних". Які часи, така і ялинка. Тут захисна споруда навколо Святого Миколая, і навколо цієї захисної споруди ще одна захисна споруда зараз відбудовується. Це буде такий символ миколаївського Нового року, Різдва цього року", - пояснив Любаров.

Новий рік 2023: що відомо

Раніше УНІАН писав, що у Львові вирішили не відмовилися від встановлення новорічної ялинки. Але традиційного святкового ярмарку в місті цьогоріч не буде.

Нагадаємо, що активна дискусія була щодо головної ялинки України. Чимало українців виступили проти установки новорічного дерева в столиці, з’являлися відповідні петиції на сайті президента та Київської міськради.

Зрештою столична влада все ж вирішила встановити ялинку коштом меценатів, прикрасити її енергоощадними гірляндами, приєднаними до генератора, і облаштувати на цьому ж місці пункт заряджання гаджетів.

В Харкові, який і досі потерпає від постійних обстрілів з боку окупантів, новорічна ялинка з’явилася у безпечному місці – на станції метрополітену.

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