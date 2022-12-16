Традиційного святкового ярмарку в місті цьогоріч не буде.

Цьогоріч попри повномасштабну війну і відключення світла через постійні атаки росіян по енергетичній інфраструктурі у Львові не відмовилися від встановлення новорічної ялинки.

Задля облаштування святкової локації в центрі міста не витрачали жодних додаткових коштів, а ілюмінацію на ялинці вмикатимуть тільки кілька годин на добу, сповістив міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер міста зазначив, що місцева влада радилася із військовими та психологами та зрештою вирішила не відмовлятися від встановлення ялинки.

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"Ялинка – це не просто святкова декорація, а багаторічна традиція. І ми встановлюємо її не на зло комусь чи всупереч, а завдяки тому, що маємо таку можливість і хочемо зберегти хоч частину гарних спогадів наших дітей. Їх і так пограбували, вкрали дитинство у всіх можливих значеннях", – зауважив Садовий.

Різдвяне дерево місту подарувало одне з місцевих підприємств. А прикрасять його декором, який використовували у минулі роки.

"Ялинка росте на теплотрасі і її коріння почали нищити мережі. Місто не витратило жодних коштів на встановлення. Все робиться виключно силами працівників комунальних підприємств, які вирішили подарувати цей день для наших дітей", – зазначив мер міста.

Загалом ялинка стоятиме близько місяця, при цьому світитиметься тільки за умови, якщо в центрі міста є електрика, і тільки 5 годин на добу – з 17 до 22. Садовий переконує, що обсяги споживатиме електрики будуть мінімальними.

"Година роботи ілюмінацій за потужністю як одне кип‘ятіння чайника", – порівняв він.

Також міський голова повідомив, що традиційного святкового ярмарку в місті цьогоріч не буде. "Посвяткуємо після перемоги", – наголосив він.

Святкування Нового року 2023 в Україні під час повномасштабної війни

Те, як святкувати новорічні свята в умовах повномасштабної війни, стало предметом тривалих дискусій. Зокрема, відбувалися активні обговорення доречності встановлення святкових ялинок.

Активна дискусія була щодо головної ялинки України. Чимало українців виступили проти установки новорічного дерева в столиці, з’являлися відповідні петиції на сайті президента та Київської міськради.

Зрештою столична влада все ж вирішила встановити ялинку коштом меценатів, прикрасити її енергоощадними гірляндами, приєднаними до генератора, і облаштувати на цьому ж місці пункт заряджання гаджетів.

Не відмовилися від різдвяного дерева і у звільненій від окупації Бучі на Київщині. А в Івано-Франківську облаштовують символічну ялинку з малюнків, яка не матиме ілюмінації.

В Харкові, який і досі потерпає від постійних обстрілів з боку окупантів, новорічна ялинка з’явилася у безпечному місці – на станції метрополітену.

Водночас від будь-яких масових святкувань по всій Україні відмовляються.

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