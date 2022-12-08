Близько 23:50 в середу, 7 грудня, Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу.
Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, за попередньою інформацією, удару було завдано із зенітно-реактивної системи С-300.
"Влучання зафіксовані по територіях транспортних підприємств, пошкоджень зазнала техніка. Без жертв та постраждалих", – зазначив він.
У відеозверненні він також додав, що це перший обстріл Миколаєва за майже місяць – востаннє місто атакували 11 листопада.
"Вони спеціально виїхали ближче до лінію фронту, обстрільну дистанцію, та навмисно обстріляли Миколаїв без будь-якої військової задачі", – сказав він та зазначив, що військові вже готують відповідь ворогові.
Миколаївська обласна прокуратура проінформувала, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори також показати фото наслідків атаки.
Як повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич, щонайменше 21 одиниця техніки постраждала внаслідок обстрілу приватних транспортних підприємств у Миколаєві.
"Це переважно пасажирські автобуси та автомобільна техніка. Також пошкоджень зазнала двоповерхова будівля - вона частково зруйнована", - зазначив він.
Мер уточнив, що довколишні житлові будинки не постраждали.
Ситуація в Миколаєві
11 листопада стало відомо, що майже всю Миколаївську область звільнено від російських загарбників. Під окупацією залишається Кінбурнська коса, де розташовані три населені пункти із невеликою кількістю населення.
Американські аналітики з ISW стверджують, що після отримання контролю над косою ЗСУ зможуть відбивати удари російських окупантів по узбережжю Чорного моря.
Віталій Кім пояснював, що операція з очищення коси від ворога це "питання тривалого часу".