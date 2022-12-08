Удару, ймовірно, було завдано із зенітно-реактивної системи С-300.

Близько 23:50 в середу, 7 грудня, Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу.

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, за попередньою інформацією, удару було завдано із зенітно-реактивної системи С-300.

"Влучання зафіксовані по територіях транспортних підприємств, пошкоджень зазнала техніка. Без жертв та постраждалих", – зазначив він.

Відео дня

У відеозверненні він також додав, що це перший обстріл Миколаєва за майже місяць – востаннє місто атакували 11 листопада.

"Вони спеціально виїхали ближче до лінію фронту, обстрільну дистанцію, та навмисно обстріляли Миколаїв без будь-якої військової задачі", – сказав він та зазначив, що військові вже готують відповідь ворогові.

Миколаївська обласна прокуратура проінформувала, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори також показати фото наслідків атаки.

Як повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич, щонайменше 21 одиниця техніки постраждала внаслідок обстрілу приватних транспортних підприємств у Миколаєві.

"Це переважно пасажирські автобуси та автомобільна техніка. Також пошкоджень зазнала двоповерхова будівля - вона частково зруйнована", - зазначив він.

Мер уточнив, що довколишні житлові будинки не постраждали.

Ситуація в Миколаєві

11 листопада стало відомо, що майже всю Миколаївську область звільнено від російських загарбників. Під окупацією залишається Кінбурнська коса, де розташовані три населені пункти із невеликою кількістю населення.

Американські аналітики з ISW стверджують, що після отримання контролю над косою ЗСУ зможуть відбивати удари російських окупантів по узбережжю Чорного моря.

Віталій Кім пояснював, що операція з очищення коси від ворога це "питання тривалого часу".

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