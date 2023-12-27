Вони масово переписують на дружин, матерів або навіть коханок своє рухоме і нерухоме майно.

Після появи нового законопроекту по вдосконалення питань мобілізації і військового обліку українські чоловіки масово почали звертатися до нотаріусів, пише в Facebook журналіст Єгор Чечеринда.

"Урядовий законопроект № 10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби " - лише півтори доби як зареєстровано. А до нотаріальних контор вже вишикувалися черги відважних українських чоловіків. Черги - не до рідних ТЦК СП, а саме до нотаріусів", – пише журналіст.

Причина в тому, що новий законопроект вводить для ухилянтів заборону на проведення будь-яких операцій з рухомим і нерухомим майном. Тому українські чоловіки масово переписують на дружин, матерів або навіть коханок своє рухоме і нерухоме майно: квартири, машини, цінні папери та інші активи.

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"Сумна реальність сучасності. Хто не хоче служити в своїй армії, буде служити у ворожій. Тимчасово окуповані Мелітополь, Донецьк, Луганськ або Нова Каховка не дадуть збрехати", - пише журналіст.

Покарання для ухилянтів від мобілізації

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект Про вдосконалення мобілізації та військового обліку, який містить жорсткі обмеження для ухильників.

Серед таких обмежень - заборона на виїзд за кордон, блокування всіх операцій з рухомим і нерухомим майном, заборона на отримання водійських прав і на водіння власного автомобіля, обмеження права в користуванні власними коштами та іншими цінностями.

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