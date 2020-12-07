Свято новорічної іграшки. У Києві стартувала щорічна виставка новорічних іграшок, на якій зібрано понад півтисячі ялинкових прикрас від чотирьох десятків майстрів з усієї України.
Читайте такожGoogle присвятив новий дудл відомій українській художниціПро це йдеться у сюжеті ТСН.
На виставку приходять за натхненням дорослі і за казкою діти. А пари влаштовують романтичні побачення.
Можна побачити скляні, ватяні, в'язані і навіть солодкі прикраси. Всі вони створені своїми руками.
Відзначається, що ватяні іграшки зараз в тренді. Їх вартість доходить до 1500 гривень.
За час роботи виставки її відвідали кілька сотень людей. Хтось приходить за ідеями, а хтось - за натхненням.
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