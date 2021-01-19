Зловмисника затримали під час отримання 100 тисяч доларів від потерпілого.

У Києві за шахрайство затримали чоловіка, який за 200 тис. доларів обіцяв сприяти у "працевлаштуванні" потерпілого до Офісу президента.

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Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, громадянин України запевнив потерпілого, що може допомогти працевлаштуватися до Офісу президента України.

Під час першої зустрічі він повідомив, що вартість "послуги" становитиме від 100 до 300 тис. доларів залежно від посади. Пізніше він оцінив обрану посаду у 200 тис. доларів.

Під час одержання першої частини коштів у сумі 100 тис. доларів громадянина затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) та обрання запобіжного заходу.

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Переклад: УНІАН