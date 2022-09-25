Дівчина наголосила, що буде продовжувати боротьбу за Україну і її військових.

Парамедик з "Азовсталі" Катерина "Пташка" Поліщук, яку вдалося визволити з російського полону, вперше записала відео і розповіла про свої подальші плани.

На своїй сторінці в Instagram у сторіз вона наголосила, що потребує сил на відновлення.

"Всім привіт, я повернулась! Але повернулась я не зовсім, адже частина мого серця залишилася там в російському полоні, бо там українські воїни досі знаходяться в цьому пеклі. Тому наше основне завдання — далі боротися за кожного українського воїна", - зазначила медик. Відео дня

Дівчина наголосила, що буде продовжувати боротьбу за Україну і її військових.

"Зовсім трішки. Я відновлюся і ми продовжуватимемо боротьбу, звільнятимемо українські землі від цієї мокшанської напасті й звільнятимемо українських військових. Це першочергово. Це мій обов’язок і моє завдання. Я вважаю, що це обов’язок кожного громадянина — боротися і не зупинятися. І бути сильним. Всім дякую. Слава Україні", - завершила "Пташка".

Як писав УНІАН, 24 вересня, Катерина Поліщук "Пташка", яку нещодавно разом з іншими українськими захисниками Маріуполя звільнили з полону, опублікувала перший пост у соціальній мережі.

Звільнення "Пташки" з полону: що відомо

21-річна волонтерка "Пташка" стала відомою, коли мережею почалися шеритися відео, на яких дівчина співала та підіймала настрій захисникам Маріуполя у перервах між боями. Юна захисниця є акторкою народного драма­тичного театру-студії, поетесою, викона­вицею класичних арій і патріотичної кла­сики. Поліщук була на "Азовсталі" у Маріуполі, у травні вона потрапила у полон разом з захисниками міста та іншими медиками.

У серпні мама "Пташки" повідомила, що її донька перебуває у колонії в Оленівці. 16 вересня у соцмережах РФ з'явилися відео з Поліщук. Рашисти називала її снайперкою, хоча вона - парамедик.

22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників. Звільнено п'ятьох найбільш відомих командирів - Героя України Дениса Прокопенка "Редіса" з "Азова", Сергія Волинського "Волину" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламара ("Азов"), Олега Хоменка ("Азов"), Дениса Шлегу з Нацгвардії України, Героя України Євгенія Бову. Також повернулася Катерина Поліщук ("Пташка") й вагітні військовослужбовиці - Мамонова Мар’яна, Шумовецька Яна та Черненькая Анастасія.

Україна обміняла героїв на кума Путіна Медведчука. Він вже дав усі можливі свідчення слідству. А п'ятьох найбільш відомих командирів вдалося обміняти на 55 російських полонених.

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