Катерина Поліщук поділилася своїми емоціями у соціальних мережах.

Катерина "Пташка" Поліщук, яку вдалося визволити з російського полону, вперше розповіла про свій стан та плани на майбутнє. Медик з "Азовсталі" перебувала у неволі з травня.

На своїй сторінці в Instagram "Пташка" опублікувала нове фото та звернулася до підписників.

Поліщук зазначила, що не припинить посміхатися. Вона подякувала усім, хто боровся за її свободу та додала, що "зализує рани" та готується знову працювати.

Відео дня

"Дякую всім і кожному за теплі слова привітань та підтримки. Дякую за боротьбу за мою свободу. Зализуємо рани й в стрій. Якщо перестану посміхатися — я вмерла. А я жива. Я в Україні. Ми зробили це разом. Але це лише початок!" — написала "Пташка".

Також парамедик показала фото "з минулого". Ймовірно, той знімок було зроблено до полону та подій на "Азовсталі".

Звільнення "Пташки" з полону рашистів: що потрібно знати

21-річна волонтерка "Пташка" стала відомою, коли мережею почалися шеритися відео, на яких дівчина співала та підіймала настрій захисникам Маріуполя у перервах між боями. Юна захисниця є акторкою народного драма­тичного театру-студії, поетесою, викона­вицею класичних арій і патріотичної кла­сики. Поліщук була на "Азовсталі" у Маріуполі, у травні вона потрапила у полон разом з захисниками міста та іншими медиками.

У серпні мама "Пташки" повідомила, що її донька перебуває у колонії в Оленівці. 16 вересня у соцмережах РФ з'явилися відео з Поліщук. Рашисти називала її снайперкою, хоча вона - парамедик.

22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників. Звільнено п'ятьох найбільш відомих командирів - Героя України Дениса Прокопенка "Редіса" з "Азова", Сергія Волинського "Волину" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламара ("Азов"), Олега Хоменка ("Азов"), Дениса Шлегу з Нацгвардії України, Героя України Євгенія Бову. Також повернулася Катерина Поліщук ("Пташка") й вагітні військовослужбовиці - Мамонова Мар’яна, Шумовецька Яна та Черненькая Анастасія.

Україна обміняла героїв на кума Путіна Медведчука. Він вже дав усі можливі свідчення слідству. А п'ятьох найбільш відомих командирів вдалося обміняти на 55 російських полонених.

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