Наразі усім захисникам надають медичну допомогу, багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні.

Звільнені з російського полону українські військові перебувають у жахливому стані: майже всі мають крайній ступінь анорексії.

Про це у коментарі "Українській правді" розказала голова патронатної служби "Азова" Олена Толкачова.

"Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб", - зазначила Толкачова.

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Наразі усім захисникам надають медичну допомогу, багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні. Толкачова додала, що команда лікарів максимально злагоджено працює, щоб "не пропустити жодного синця, жодної подряпини".

За її словами, найближчим часом частина військових відправиться на лікування та відновлення за кордон.

Крім того, триває активна робота, щоб якомога скоріше відновити усі документи, банківські картки, на які військовослужбовці зможуть отримати заробітну плату.

Обмін військовополоненими: деталі

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України.

Зокрема, були звільнені п'ятеро командирів: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Пономар, старший офіцер "Азову" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Вони наразі перебувають у безпеці у Туреччині. Місцеперебування офіцерів тримається в секреті заради їхньої безпеки. Згідно з домовленостями, військові залишаться у Туреччині до кінця бойових дій.

Крім того, додому повернулися Катерина Поліщук ("Пташка") й вагітні військовослужбовиці - Мамонова Мар’яна, Шумовецька Яна та Черненькая Анастасія.

За інформацією МВС, з російського полону вдалося звільнити 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які захищали територіальну цілісність України.

Україна обміняла 200 наших героїв на Віктора Медведчука, який вже дав всі можливі свідчення слідству. А 5 командирів - на 55 полонених окупантів.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, зараз Україна працює над обміном "всіх на всіх". Цим питанням офіційний Київ займається разом з ООН та президентом Туреччини Ердоганом.

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