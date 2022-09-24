За її словами, наші захисники пережили голод, фізичні та моральні знущання.

Україні вдалось обміняти 215 українських захисників, з них - 108 бійців полку "Азов". Серед звільнених – Дмитро "Орест" Козацький — автор легендарних фото з Азовсталі, який разом з іншими чотири місяці перебував у полоні Росії.

В ефірі "Сніданку з 1+1" мама Дмитра Козацького – Ірина Юрченко розповіла, у якому стані наразі перебуває син та поділилася враженнями про їхню першу зустріч після полону.

Жінка говорить, що останні дні перебуває в неймовірно піднесеному настрої.

"Я хочу сказати, що ми дуже щасливі, але ще боротьба та звільнення України триває. Ми обняли Діму, це була така зустріч! Я дуже боялась, що він зміниться, що його події зламають, проте ні! Наші люди та наші воїни – незламні. Він схуд до 55 кілограмів, під час зустрічі майже годину не розмовляв, адже ці чотири місяці полону їм не дозволяли спілкуватись. Я переживаю неймовірний шквал емоцій і хочу, щоб їх відчула кожна мама, кожна родина нашої країни. Щоб ми дочекались усіх з полону, з війни – живими та цілими. Та щоб ми перемогли", - прокоментувала мама Ореста.

Щодо подробиць життя сина в полоні, Ірина розповіла, що вони з Дмитром майже не говорили про ці моменти, проте деякими спогадами він таки поділився. За її словами, наші захисники пережили голод, фізичні та моральні знущання.

"Йому давали шматочок хліба, а він його ділив на три частини, щоб поїсти протягом дня. Це просто жахіття 21 століття. Він розповів, що їм 10 днів не давали пити води. І говорить, що відтепер цінує кожний кусок хліба та їжу взагалі. За час полону він прочитав Біблію і сказав мені: "Мамо, тепер я знаю, чому ти нас вчила. Я тихенько читав "Отче наш", молився та розмовляв з Богом", - відверто розповіла Ірина.

Наші захисники вже в Україні, проте наразі перебувають на реабілітації. Як говорить мама Ореста, їм треба влитись у звичайне життя, адже вони з нього вибились на 7 місяців. Попереду на них чекає робота з лікарями та психологами, а рідні сподіваються, що матимуть можливість періодично з ними зустрічатись.

Ірина підкреслила, що син мріє знову повернутись до фотосправи, каже, що потрібно далі жити й працювати.

Дмитро "Орест" Козацький: що відомо про героя

Як писав УНІАН, Дмитро Козацький з позивним "Орест" - автор кадрів поранених українських воїнів у польовому шпиталі на заводі "Азовсталь", які облетіли весь світ. Він понад 80 днів тримав оборону разом з іншими побратимами на "Азовсталі" в Маріуполі, перебуваючи там у нелюдських умовах з мінімальним запасом їжі та харчуючись один раз на день.

Напередодні потрапляння в полон російських окупантів український захисник виклав у Twitter серію фотографії захисників "Азовсталі". Він закликав до їхнього поширення.

"Поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", – написав Козацький 20 травня.

На початку червня захисника Маріуполя нагородили спеціальною польською премією Grand Press Photo 2022.

Після потрапляння у полон Козацький кілька разів виходив на зв’язок. Вперше він вийшов на зв’язок з мамою наприкінці травня. Потім на початку серпня він дзвонив рідним в присутності "слідчого". В короткій розмові він розповів, що перебуває в Донецьку, живий та здоровий.

Обмін полоненими: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна повернула з ворожого полону 215 захисників. Обміняти вдалося 124 офіцера і п'ятьох найбільш відомих командирів - Героя України Дениса Прокопенка "Редіса" з "Азова", Сергія Волинського "Волина" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламаря ("Азов"), Олега Хоменка ("Азов"), Дениса Шлегу з Нацгвардії України, Героя України Євгена Бову.

Україна обміняла 200 наших героїв на Віктора Медведчука, який вже дав всі можливі свідчення слідству. А 5 командирів - на 55 полонених окупантів.

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