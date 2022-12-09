За даними слідства, їх контролювали відомий бізнесмен Борис Кауфман та екс-депутат Верховної Ради Олександр Грановський.

Правоохоронці повідомили про підозру в хабарництві трьом віце-мерам Одеси, яких контролювали відомий бізнесмен Борис Кауфман і колишній народний депутат Олександр Грановський.

Як повідомили в НАБУ, мова йде про першого заступника міського голови Одеси, в.о. заступника міського голови Одеси – керівника апарату виконавчого комітету Одеської міськради та заступницю мера.

Слідство встановило, що з осені 2021 року злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом. Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради.

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Зокрема, за даними слідства, в.о. заступника міського голови Одеси, який є членом земельної комісії отримував щомісячно 15 тис. доларів й більше за певні дії. "Як-от забезпечення ухвалення земельною комісією рішень про відведення землі під будівництво наперед визначеним особам, а також про внесення змін до бюджету міста. Загалом з листопада 2021 по серпень 2022 підозрюваний одержав понад 2,4 млн грн неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Інші співучасники - перший заступник та заступниця мера, за версією слідства, отримали з березня по липень 2022 року від її організаторів 900 тис. та 300 тис. грн відповідно.

За даними слідства, перший заступник мера, зокрема, контролював діяльність підпорядкованих управлінь головних розпорядників коштів та надавав їх керівникам вказівки про призупинення розрахунків за ремонт доріг у місті. Це створювало штучні умови для одержання організацією неправомірної вигоди від підрядника за поновлення виплат.

"Підозрюваний також позитивно голосував у складі виконавчого комітету міськради за рішення, якими встановлювалися тарифи на поводження із твердими побутовими відходами в Одесі та про зміни до бюджету, що відповідали інтересам злочинної організації", - повідомили в НАБУ.

Фігурантам повідомлена підозра за ч. 3 ст.255, ч. 3 ст.368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Оскільки місцезнаходження першого заступника міського голови Одеси наразі не відомо, про підозру йому повідомили заочно (в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України).

Таким чином, наразі про підозру в участі у злочинній організації повідомили шести особам.

Слідство встановлює інших учасників організації та шукає докази їхньої корупційної діяльності.

Наразі посаду першого заступника міського голові Одеси обіймає Михайло Кучук, керівника апарату виконавчого комітету Одеської міськради - Олег Бриндак. Також заступницею мера є Світлана Бедрега.

Обшуки в мерії Одеси - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня в Одесі затримали трьох учасників злочинної організації, яка взяла під контроль Одеську міську раду та бюджет міста.

Серед фігурантів – одеський бізнесмен, колишній депутат одеської міськради, мажоритарний власник тютюнового гіганта TEDIS Ukraine та бенефіціар гурту Vertex United Борис Кауфман. 7 грудня ВАКС заарештував його із можливістю внесення застави у 129 млн грн. Наступного дня Кауфман вийшов із СІЗО під заставу

Вчора, 8 грудня, суд заарештував його бізнес-партнера (колишнього нардепа) Олександра Грановського із можливістю внесення 124 млн грн. Крім того, суд заарештував довірену особу цих організаторів злочинної організації. Запобіжний захід обрано у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 19,8 млн грн. За деякими даними, це керівник низки підприємств, які належать Кауфману.

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