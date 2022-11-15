Колишнього народного депутата України Олександра Грановського вважають організатором корупційної схеми.

НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого підозрюють в організації продажу мінеральних добрив ОПЗ за заниженими цінами.

"НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі)", - йдеться у повідомленні прес-служби Національного антикорупційного бюро України.

Зазначається, що розшукується Олександр Грановський, якому 21 жовтня було повідомлено про підозру.

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Справа Грановського: деталі

21 жовтня НАБУ і САП заочно колишньому депутату ВР VIII скликання Олександру Грановському заочно повідомили про підозру в організації схеми по продажу мінеральних добрив ОПЗ за заниженими цінами.

У межах розслідування встановлено, що в березні - грудні 2015 року народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, відповідно до якої "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових.

Згідно оформлених угод, приватна компанія нібито перепродувала продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки за ринковими цінами, хоча у дійсності постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод".

Як наслідок "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн грн.