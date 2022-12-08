Арештовано бізнес-партнера відомого одеського бізнесмена Бориса Кауфмана.

Вищий антикорупційний суд України арештував з можливостю внесення застави у розмірі 124 млн грн колишнього народного депутата Олександра Грановського, який тримав під контролем посадовців Одеської міської ради.

Запобіжний захід обрано сьогодні, 8 грудня, про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 124 млн грн застави колишньому народному депутату - ще одному організатору злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради, бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини", - йдеться у повідомленні.

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У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено певні обов’язки. Зокрема, не відлучатися з Одеси без дозволу детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну свого місця проживання чи роботи. Крім того, здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю (браслет).

Як повідомили УНІАН в правоохоронних органах, запобіжний захід обрано Олександру Грановському - бізнес-партнеру відомого одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, який теж є підозрюваним у цій справі.

Крім того, 7 грудня суд арештував довірену особу цих організаторів злочинної організації. Запобіжний захід обрано у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 19,8 млн грн. За деякими даними, це керівник низки підприємств, що належать Кауфману.

Затримання в Одесі учасників злочинної організації, яка взяла під контроль міськраду

Довідка УНІАН. 5 грудня в Одесі затримали трьох учасників злочинної організації, яка взяла під контроль Одеську міську раду та бюджет міста.

Серед фігурантів - одеський бізнесмен, колишній депутат одеської міськради, мажоритарний власник тютюнового гіганта TEDIS Ukraine та бенефіціар гурту Vertex United Борис Кауфман.

7 грудня ВАКС арештував його з можливостю внесення застави 129 млн грн.

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