7 грудня суд обрав запобіжний захід бізнесмену - співорганізатору злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) арештував з можливостю внесення застави у розмірі 129 млн грн відомого бізнесмена Бориса Кауфмана, який тримав під контролем посадовців Одеської міської ради.

Як повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 7 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 129 млн грн застави бізнесмену, який є співорганізатором злочинної організації. За даними слідства, ця організація тримала на контролі посадовців Одеської міської ради, бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено певні обов’язки. Зокрема, не відлучатися з Києва та Одеси без дозволу детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну свого місця проживання чи роботи. Крім того, здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю (браслет).

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Слідством установлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку.

Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування.

Дії бізнесмена та колишнього народного депутата України (IV скликання), яких слідство вважає організаторами злочинної схеми, кваліфіковані за ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 КК України. Їхній довіреній особі інкриміновано ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 369 КК України.

Затримання Кауфмана: що відомо

5 грудня в Одесі затримали трьох учасників злочинної організації, яка взяла під контроль Одеську міську раду та бюджет міста.

Серед фігурантів – одеський бізнесмен, колишній депутат Одеської міськради, мажоритарний власник тютюнового гіганта TEDIS Ukraine та бенефіціар гурту Vertex United Борис Кауфман.

Також детективи НАБУ затримали його бізнес-партнера Олександра Грановського Зазначається, що з ними затримали ще одного підозрюваного.