На його думку, єдиною різницею між ними є те, що "Л/ДНР" спонсорує Росія за нафто/газові кошти деяких країн.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк порівняв "Л/ДНР" із ІДІЛ.

Про це він написав у Twitter.

"Мабуть, ви чули, як терористи ІДІЛ публічно страчували людей", - зазначив Подоляк.

На його думку, смертні "вироки" у "судах" "Л/ДНР" доводять, що немає різниці між ІДІЛ та "Л/ДНР".

"Крім одного: останніх утримує Росія за нафто/газові кошти деяких країн. Росію необхідно визнати країною-спонсором тероризму", - наголосив радник голови ОП.

Як повідомляв УНІАН, так званий "Верховний суд" незаконного збройного угруповання "ДНР", підконтрольного Кремлю, засудив трьох полонених іноземців, які воювали у складі Збройних сил України, до смертної кари. Йдеться про двох британців - Шона Піннера та Ейдена Есліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Всі вони підписали контракти із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В МЗС України заявили, що полонені іноземці користуються правами військовополонених, бо підписали контракти із Збройними силами України.

"Усі іноземці, які воюють на українській території в складі ЗСУ, є військовослужбовцями Збройних сил України. І відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів", - так прокоментував ситуацію речник МЗС України Олег Ніколенко.

Згодом генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що Україна вже розпочала досудове розслідування за цим фактом.

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