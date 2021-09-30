Співробітників телеканалу перевірила СБУ.

Російськомовний телеканал "Дом", який фінансується з державного бюджету, отримав покарання за те, що показав карту з "російським" Кримом.

Як повідомляється на сайті Нацради з питань телебачення і радіомовлення, держканалу на сьогоднішньому засіданні було оголошено попередження за статтею про поширення необ’єктивної інформації.

У Нацраді наголосили, що зображення Криму "російським" в національному ефірі сприяє визнанню анексії української території країною-агресором.

На самому каналі виправдалися, що провели перевірку за даним інцидентом і кваліфікували його як службову недбалість відповідальних за виробничий процес співробітників. Натомість СБУ після перевірки ознак злочину в діях співробітників каналу не виявила.

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Раніше головний редактор телеканалу Олексій Мацука, назвавши це "якоюсь технічною помилкою". "Криму там бути не повинно, на цій заставці", - заявив він.

Телеканал "Дом"

"Дом" - російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал, створений для жителів тимчасово окупованих територій України - ОРДЛО та Криму.

Хоча телеканал початково створювався нібито як для мовлення виключно для тимчасово окупованих Росією територій України Донеччини та Криму, де-факто на практиці телеканал мовить як на окуповані території України, так і для жителів всієї України через Youtube-мовлення, IPTV/OTT та кабельне мовлення, та супутникове мовлення.

Автор: Віолетта Орлова