Вже наступного тижня розпочнеться планова хірургічна робота та інтенсивна терапія.

Дитяча лікарня Охматдит оговтується після ракетного удару окупантів 8 липня. У медзаклад повернулись лікарі та медестри. Проводяться УЗД та МРТ обстеження, як у звичайному режимі.

Про це повідомив генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір. Він додав, що вікна неонатального корпусу будуть замінені на нові євровікна в найближчий час.

"До Охматдиту завітала делегація з Південної Кореї, яка передала... фінансову допомогу для відновлення Охматдиту", - повідомив Жовнір.

Відео дня

Крім того, інженери та будівельники працюють над відновленням операційних та реанімаційних залів у новому корпусі. "Вже наступного тижня розпочнеться планова хірургічна робота та інтенсивна терапія", - анонсував директор лікарні.

Жовнір також уточнив, що лікарі з відділення дитячої урології вирушили до Вінниці для проведення операцій дітям

Ракетний удар по Охматдиту

Росіяни 8 липня здійснили масовану ракетну атаку по території Києва, під ударом опинилася низка районів. Одна з ворожих ракет влучила в будівлю "Охматдиту". Момент прольоту ракети до будівлі потрапив на відео.

9 липня на місці "прильоту" було завершено аварійно-рятувальні роботи. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав остаточну кількість жертв і постраждалих унаслідок удару по "Охматдиту". Очільник МВС повідомив, що загинуло двоє людей, і з травмами госпіталізовано вісім дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: