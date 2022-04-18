Вчитель залякував дев'ятикласників українськими націоналістами, які нібито збиралися влаштувати "різанину" й "відрізання голів" російськомовним.

В окупованому росіянами Сімферополі (Крим) вчитель у школі прямо закликав учнів ненавидіти українців.

Про це йдеться в ексклюзивному сюжеті ТСН.

Вчитель залякував дев'ятикласників українськими націоналістами, які нібито до 8 березня мали зайти в окуповані Крим і ОРДЛО й влаштувати там "різанину" й "відрізання голів".

Він озвучив учням російські пропагандистські тези про те, що українці - це "нацисти", й вони "знищували б усіх російськомовних".

Також він розповів дітям, як у місті Дніпро на вулицях нібито зупиняють людей і вимагають сказати слово "паляниця", а хто не може або каже з акцентом, їх нібито розстрілюють на місці, б'ють або прив'язують до стовпів.

Як повідомляв УНІАН, раніше десятикласникам однієї зі шкіл Сімферополя (Крим) вчителька "пояснила", що не потрібно робити, аби не потрапити у поле зору ФСБ. На аудіозапису вчителька наказним тоном забороняє учням робити у соцмережах публікації про війну в Україні. За її словами, працівники ФСБ постійно стежать за ними у соцмережах й у реальному житті.

Також педагог зазначила, що вчителі теж хвилюються, адже не знають, куди відправили їхніх рідних-військових. Вона визнала, що в Україні вбивають мирне населення, але це начебто робить не російська армія за завданням Путіна, а "нацисти, фашисти".

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