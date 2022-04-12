42-річний уродженець м. Гомель плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному.

У Рівному патрульна поліція затримала чоловіка на авто, який не міг вимовити слово "паляниця".

Про це повідомляє пре-служба патрульної поліції Рівненської області. Підозрілого чоловіка помітив небайдужий рівнянин й одразу зателефонував до поліції.

42-річний уродженець м. Гомель плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному. Інспектори виявили в нього блокнот та записи, які викликали підозру та пакунок, замотаний скотчем із невідомою речовиною, ймовірно, вибухову.

"Чоловік не міг вимовити слово "паляниця", на його думку, це слово значить споруду з балок. На місце патрульні викликали працівників СБУ", - йдеться у повідомленні.

У чоловіка виявили внутрішній та закордонний паспорт громадянина РФ, військовий квиток Росії та документи, які підтверджують наявність нерухомості у Російській Федерації та АР Крим, а також адміністративний протокол, складений на нього ФСБ.

12 квітня працівники СБУ йому оголосили підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

Раніше українські військові виявили ще одного диверсанта, який не пройшов перевірку словом "паляниця".

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